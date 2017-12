Weiterhin kein einziger Sieg für die Domstädter also in dieser Saison. Das Management der Dortmunder sowie auch des FC ist in den altbekannten Modus „Neuer Impuls“ übergegangen .

Selbst für Unbeteiligte folgt es einer sonderbaren Tragik, was dem 1. FC Köln in dieser Saison widerfährt. Dies bestätigen Ergebnisse des FootballIndex, der kleinen Schwester des YouGov-Markenmonitors BrandIndex, mit dem wir - ebenfalls kontinuierlich - das Image aller 18 Erstliga-Vereine tracken. Und die seit Saisonbeginn erhobenen Antworten zeigen bei einer kumulierten Analyse für den FC: Nur zu drei Vereinen antworten mehr Teilnehmer unserer gesamten Online-Interviews, dass sie über diese zuletzt Positives oder Negatives gehört haben. Und zwar im Fall von Bayern München, Borussia Dortmund oder RB Leipzig. Clubs, die durch die Teilnahme an der Champions League sowieso deutlich mehr Aufmerksamkeit in den Medien erfahren.