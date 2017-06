LondonDas Kabinenpersonal von British Airways will für gut zwei Wochen streiken. Die Arbeitsniederlegung soll am 1. Juli beginnen und bis 16. Juli dauern, wie die Gewerkschaft Unite am Freitag mitteilte. Im Kern handelt es sich um einen andauernden Streit über die Bezahlung der Mitarbeiter der größten britischen Fluggesellschaft. Die Gewerkschaft kündigte an, sie werde gegen die Fluggesellschaft „energisch“ gesetzliche Schritte im Interesse der 1.400 Kabinenangestellten verfolgen, die für vorherige Streiks „sanktioniert“ worden seien.