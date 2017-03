DüsseldorfUnternehmensberater werde für ihre Dienste oft gescholten, manche halten ihren Rat sogar für überbewertet. Doch in den deutschen Unternehmen werden die Consultants so stark wie noch nie gebucht. Um 7,4 Prozent auf 29 Milliarden Euro ist der Umsatz der Branche im vergangenen Jahr gestiegen, heißt es in der am Mittwoch vorgestellten Marktstudie des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU). Und das laufende Jahr hat prächtig begonnen. Für 2017 prognostiziert der BDU ein weiteres Wachstum von 8,3 Prozent.

Als Treiber hinter diesem nun seit mehreren Jahren anhaltenden Boom hat der BDU die Digitalisierung in den Unternehmen ausgemacht. Deren Management bucht die Dienste der Consultants, um das eigene Geschäft schnellstmöglich auf die Digitalwelt umzustellen. Dabei geht es um die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Hilfe bei der Analyse der Datenmengen, um strategische Entscheidungen besser treffen zu können. Klassische Strategieberatung war 2016 ebenso gefragt wie die Verbesserung von Prozessen und der IT, heißt es in der Studie.