Berlin/AthenDie Taxi-App MyTaxi baut ihr Geschäft mit einer Übernahme in Griechenland aus und ist damit in zehn Ländern aktiv. Die Tochter des Autobauers Daimler kauft den lokalen Marktführer Taxibeat. „Wir wollen ein europaweites Geschäft aufbauen und dort zum dominierenden Player bei Taxi-Bestellungen werden“, sagte MyTaxi-Chef Andrew Pinnington zur Bekanntgabe des Deals am Donnerstag. Dabei wolle MyTaxi sowohl mit Übernahmen wachsen als auch eigenständig in neue Märkte vorstoßen.

Mit der Übernahme in Griechenland komme der Dienst auf sieben Millionen Kunden und 108.000 registrierte Fahrer. Die Marke Taxibeat wird – ähnlich wie beim Zukauf Hailo in Großbritannien und Irland – durch MyTaxi ersetzt. „Die Taxi-Märkte in Europa sind alle sehr unterschiedlich, zum Teil haben Städte unterschiedliche Regulierungen“, betonte Pinnington, der zuvor Hailo geführt hatte. Das sei eine Herausforderung für das Geschäft.