KölnSie sind oft auf Achse - und lassen sich mit Aushängen am schwarzen Brett kaum mehr erreichen: Um Vertriebsmitarbeiter dennoch für Fitnesskurse, Check-ups beim Betriebsarzt oder psychologische Beratung zu motivieren, nutzt die Deutsche Bahn moderne Technik. Zusammen mit dem Berliner Start-up Machtfit hat der Konzern für die 5.000 Beschäftigten des DB-Vertriebs eine digitale Gesundheitsplattform eingeführt. Per App oder am Laptop können die Mitarbeiter nun jederzeit interne Präventionsangebote und auch zertifizierte Kurse externer Anbieter einsehen. Das Anmelden gelingt mit wenigen Klicks. Manche Kurse, etwa zur Stressbewältigung, lassen sich auch online absolvieren.

„Früher haben wir unsere Inhouse-Angebote mit Plakaten oder im Intranet beworben. Man musste sich telefonisch anmelden, das hat schon Hürden geschaffen“, sagt Adam Zielke, der bis vor Kurzem das Gesundheitsmanagement bei Deutsche Bahn Vertrieb verantwortete und nun in den Bereich Fernverkehr gewechselt ist. Seit das Pilotprojekt vor zwei Jahren startete, hat sich die Zahl der Teilnehmer an freiwilligen Kursen und anderen Angeboten von etwa zehn auf mehr als 30 Prozent gesteigert. „Wir haben den Vorteil, dass wir unsere Angebote, die wir sowieso schon haben, viel effektiver unterbringen können und somit alle Beschäftigten gleichermaßen erreichen“, sagt Zielke.