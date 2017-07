Nach Informationen der WirtschaftsWoche favorisiert der Vorstand um Infrastrukturchef Ronald Pofalla (CDU) den jetzigen Chef von DB Cargo, Jürgen Wilder, als künftigen Vorstand für den Bereich Güterverkehr. SPD und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat hingegen wollen die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe BVG, Sigrid Nikutta, in das Führungsgremium holen. „Wir halten Frau Nikutta für die bessere Kandidatin“, sagte ein Mitglied des Aufsichtsrates der WirtschaftsWoche.

Für viele Kontrolleure geht es außerdem um eine Entscheidung mit Symbolwert. „Es darf nicht bei einer einzigen Frau im Vorstand bleiben“, so ein Aufsichtsrat, „das würde nach Quote aussehen.“ Die Chancen sind besser denn je. Denn für den freien Technik- und Digitalposten gelten nach Information der WirtschaftsWoche bereits zwei Managerinnen als aussichtsreichste Kandidatinnen: IBM-Deutschlandchefin Martina Koederitz und Innogy-Managerin Stefanie Kemp. Eine Entscheidung könnte auf einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 20. oder 24. Juli (Termin steht noch nicht fest) fallen.