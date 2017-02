Die LSE hat es abgelehnt, eine kleine italienische Handelsplattform zu verkaufen, um von der EU-Kommission grünes Licht für die britisch-deutsche Börsenhochzeit zu bekommen. Die Wettbewerbshüter werden den gut 25 Milliarden Euro schweren Deal deshalb ziemlich sicher untersagen. In Frankfurt und Brüssel gehen viele davon aus, dass die LSE die Fusion zu Fall bringt, weil sie keine Diskussion darüber führen will, ob der Holdingsitz der Megabörse wegen des Brexit von London nach Frankfurt verlagert werden muss. London habe einen Vorwand gesucht und gefunden, „um annähernd gesichtswahrend aus der Verhandlung rauszukommen und den schwarzen Peter nach Brüssel schieben zu können“, sagte Schäfer.

Nach dem Brexit-Votum hätte die fusionierte Mega-Börse nicht wie ursprünglich geplant in London, sondern in Frankfurt angesiedelt werden müssen, bekräftigte der Finanzminister. „In London war man aber wohl bislang zu einer Neubewertung nicht willens oder nicht in der Lage.“ Ein Scheitern der Fusion sei zwar zu bedauern, aber für Frankfurt besser als ein Festhalten an den bisherigen Plänen. „Gemeinsam hätten Frankfurt und London ein starkes Team abgeben können. Aber auch alleine steht die Deutsche Börse besser da als London.“