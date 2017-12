New YorkDer japanische Telekomkonzern Softbank hat sich US-Medien zufolge zu Discount-Preisen einen großen Aktienanteil am Fahrdienstvermittler Uber gesichert. Bei dem Deal werde Uber auf insgesamt 48 Milliarden Dollar (40 Mrd Euro) taxiert und damit rund 30 Prozent niedriger als zuletzt bewertet, berichteten „Wall Street Journal“ und Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider.

Die letzte Bewertung hatte bei fast 70 Milliarden Dollar gelegen. Ein Grund für den Wertverfall dürften Ubers etliche Skandale sein. Die Vorwürfe gegen die wegen ihrer aggressiven Unternehmenskultur ohnehin umstrittene Firma reichen von Sexismus und Diskriminierung über Technologie-Diebstahl bis hin zu Spionage-Affären.