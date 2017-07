Was soll man schon mitnehmen aus einer Welt, die von untoten Eismonstern bedroht wird, in der feuerspeiende Drachen ganze Städte zerstören und gerade noch tote Hauptdarsteller dank Magie wieder auferstehen?

Mit ein wenig Fantasie: viel. Denn die Intrigen und Machtspiele der Protagonisten von Game of Thrones sind nicht nur realistisch, sondern auch allzu menschlich. Höchste Zeit also, daraus ein paar Lektionen für den Geschäftsalltag zu ziehen. Denn wer genau hinschaut, findet auch in der Welt des Autors George R. R. Martin Beispiele für schlechte Mitarbeiterführung, die Macht des Bankensektors oder die Kraft der Disruption. Sechs Protagonisten – und was man von ihnen lernen kann: