LondonDie Firma Merlin Entertainments, Betreiber des Londoner Riesenrads „London Eye“ und des Wachsfigurenkabinetts „Madame Tussaud's“, spürt nach eigenen Angaben erste Auswirkungen der jüngsten Terroranschläge in Großbritannien.

Die einheimische Nachfrage nach Vergnügungsattraktionen leide seit den Anschlägen in Manchester und in London in den vergangenen Wochen. Die Firma teilte auch mit, sie sei „zurückhaltend“ wegen Effekten auf die Touristen-Zahlen, wenn man den typischen Zusammenhang zwischen Übernachtungsbuchungen und Besuch der Attraktionen betrachte.