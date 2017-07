China treibt seinen Weg zur Industriemacht weiter voran. Nicht nur vielversprechende Unternehmen und Technologien werden aufgekauft - auch Häfen hat die Volksrepublik im Visier. Eine Studie der Londoner Investmentbank Grisons Peak, über die " Spiegel Online " und die " Financial Times " (FT) berichten, zeigt: Zwischen Juli 2016 und Juni 2017 hat China für Übernahmen oder den Ausbau von ausländischen Häfen 20,1 Milliarden Dollar ausgegeben.

Dem Bericht nach entspricht das einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hinzu kämen weitere Investitionen, die bislang lediglich in Aussicht gestellt wurden, laut "FT" jedoch nicht zu beziffern sind. Chinesische Unternehmen sollen etwa an Norwegens Hafen Kirkenes interessiert sein.

Die Gelder fließen demnach vorrangig nach Südostasien, etwa nach Malaysia oder Indonesien. Nicht unbeträchtliche Summen fließen aber auch nach Europa. So hat etwa die chinesische Reederei Cosco für knapp 370 Millionen Euro zwei Drittel des Hafens von Piräus in Griechenland übernommen. Da der Deal bereits Anfang 2016 über die Bühne ging, floss er jedoch nicht in die aktuelle Studie mit ein.