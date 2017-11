Der Internet- und Mobilfunkanbieter United Internet hat dank neuer Kundenverträge in den ersten neun Monaten Gewinn und Umsatz gesteigert. Zu dem Wachstum habe auch der vor kurzem übernommene Mobilfunkanbieter Drillisch beigetragen, teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Montagabend in einer Pflichtveröffentlichung mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich binnen Jahresfrist um zwölf Prozent auf 684 Millionen Euro. Die Erlöse verbesserten sich um 6,4 Prozent auf rund drei Milliarden Euro.