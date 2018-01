„Musik ist Kunst, und Kunst ist wichtig und selten. Wichtige, seltene Dinge sind wertvoll. Und wertvolle Dinge sollten bezahlt werden.“ So begründete Taylor Swift 2014 ihren Boykott des Musikstreaming-Diensts Spotify in einem Gastbeitrag für das "Wall Street Journal". Sie kritisierte vor allem die kostenlose Version der Streaming-Plattform und die verschwindend geringen Umsatzanteile, die pro abgespieltem Song an die Künstler gingen.

An der Antipathie vieler Künstler gegen Spotify und andere Gratis-Streaming-Plattformen hat sich wenig geändert. Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass der Musikverlag Wixen Music Publishing, der unter anderem Lizenzen an Songs wie „Free Fallin'“ von Tom Petty und „Light My Fire“ von The Doors besitzt, Spotify verklagt. Die auf Autoren- und Künstlerrechte spezialisierte US-Gesellschaft wirft dem Streamingdienst vor, tausende Lieder zu verbreiten, ohne Lizenzgebühren an die Autoren zu zahlen. Wixen fordert deshalb Schadensersatz in Höhe von mehr als 1,6 Milliarden Dollar (1,3 Milliarden Euro). Spotify wollte sich zu der Klage bislang nicht äußern.