Bild vergrößern Ryanair steigt wieder ins Bieterrennen um die österreichische Airline Niki ein. Bild: REUTERS

Es geht weiter: Auch Ryanair hat nun Interesse an der insolventen Fluglinie Niki angemeldet. Durch die Eröffnung eines zweiten Insolvenzverfahrens in Österreich geriet der Kauf durch IAG wieder in die Schwebe.