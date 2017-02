Der neue Vorstandschef Stephan Holzinger räumte ein: „Die Entwicklung des operativen Geschäfts ist unbefriedigend.“ Er will den Konzern in den kommenden Monaten genau unter die Lupe nehmen. „Wir werden uns daher zum Beispiel intensiv mit den Materialkosten ebenso wie mit den Verwaltungsstrukturen in der Zentrale wie in den Standorten beschäftigen und Entscheidungen beschleunigen.“ Die Jahresprognose will Holzinger im ersten Halbjahr nachreichen.