Noch mehr ärgert die Piloten eine zweite, noch kaum ausgesprochene Drohung: Mehr Geschäft an Partner außerhalb des Konzern zu geben. Hier bieten sich zunächst Linien wie Air China an oder Singapore Airlines an. Beide haben nicht nur niedrigere Kosten als Lufthansa. Weil die Lufthansa ihre Flüge mit beiden Partnern in einer Art Tochtergesellschaft inklusive Aufteilung von Kosten und Gewinn betreibt, kann sie beide quasi wie günstige Dienstleister nutzen.

Das wäre dann auch bei Etihad drin, mit der Spohr am Mittwoch einen größeren Vertrag unterschreiben will. Dabei soll es auch um Gemeinschaftsflüge gehen. „Solche Abkommen mit Partnern ohne Arbeitsnehmerrechte sind ein rotes Tuch für uns“, schäumt ein Pilotenvertreter.