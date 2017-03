Ein Streik des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen hat der Internationalen Tourismus-Börse ITB eine ruhige Zeit beschert. Bereits gestern prägte der Streik den für die meisten Manager der Reiseveranstalter, Airlines oder Hotelkonzerne angenehmsten Teil des Messealltags: Die zahllosen Feten zu denen die Konzerne einladen, waren ungewöhnlich leer. Ob die Fete der Stadt New York im Inhotel "Das Stue" oder die Sause des Flughafenkonzerns Fraport in einer Disco am Alexanderplatz: Überall war es deutlich leerer als sonst. Denn jeder, der konnte und das Reisebudget für kurzfristige Umbuchungen hatte, verließ bereits gestern Nachmittag die Hauptstadt. Manche - wie Fraportchef Stefan Schulte - sogar mit mehr Zeitpuffer als üblich, um dem Abreisetrubel am Flughafen Tegel zu entkommen, der schon an normalen Tagen aus den Nähten platzt.

Der Streik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, begann am Freitagmorgen um 4.00 Uhr und soll bis Samstag früh 5.00 Uhr dauern. Allein in Tegel wurden 466 Verbindungen gestrichen. In Schönefeld sollten es laut Flughafengesellschaft mindestens 204 Flüge sein.