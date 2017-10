Das britische Unternehmen will mit dem eigenen Flugbetrieb expandieren. Dazu schlägt das Management einen ungewöhnlichen Weg ein: Man gründet eine neue Airline – mit Sitz in Palma de Mallorca. An diesem Mittwoch soll das Vorhaben offiziell gemacht werden, heißt es im Umfeld des Unternehmens.

Die Thomas Cook Airlines Balearics wäre die vierte Fluggesellschaft unter dem Konzerndach, neben den Thomas Cook Airlines in Deutschland (Condor), in Großbritannien und in Skandinavien. Die entsprechende Betriebsgenehmigung (AOC) wurde bereits beantragt. Der Schritt überrascht auf den ersten Blick, hat sich das Management des Reisekonzerns doch eigentlich eine Konsolidierung der eigenen Flugbetriebe auf die Agenda gesetzt. So wird die Thomas Cook Airlines Belgien derzeit aufgelöst, ein Teil der Flugzeuge geht an die Brussels Airlines, die wiederum in die Lufthansa-Tochter Eurowings integriert wird.