LondonDer Reisekonzern Thomas Cook erwartet im Sommer volle Hotels. Die Buchungen für die Hauptreisezeit lägen neun Prozent über dem Wert des Vorjahres und derzeit seien 31 Prozent der Kapazitäten bereits verkauft, teilte Thomas Cook am Donnerstag mit. Das Unternehmen habe dabei sein Urlaubsangebot in Länder wie Griechenland, Portugal und Kroatien erweitert.

Der Tui-Rivale reagiert damit auf die Tourismusflaute in der Türkei nach den Anschlägen im vorigen Jahr. Von dem Einbruch war das gesamte Unternehmen und vor allem der deutsche Ferienflieger Condor betroffen, der in der Folge im vergangenen Finanzjahr (bis Ende September) in die roten Zahlen rutschte. Bei Condor bliebe die Lage schwierig, während die Geschäfte auf dem Heimatmarkt Großbritannien und in Kontinentaleuropa gut liefen, hieß es.