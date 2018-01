AnkaraDie Rückkehr russischer Urlauber an die Strände der Türkei hat 2017 das Tourismusgeschäft in dem zuvor im Clinch mit Moskau liegenden Land belebt. Die Einnahmen stiegen zum Vorjahr um fast ein Fünftel auf 26 Milliarden Dollar, wie aus am Mittwoch vorgelegten Regierungsdaten hervorgeht.

4,72 Millionen Russen besuchten 2017 das Land: Damit verfünffachte sich ihre Zahl gegenüber 2016 - dem Jahr, in dem der türkische Abschuss eines russischen Kampfjets über Syrien eine diplomatischen Eiszeit zwischen beiden Ländern ausgelöst hatte. Mittlerweile hat sich das Verhältnis nach einer Entschuldigung der Türkei gebessert, was sich auch an den höheren Urlauberzahlen ablesen lässt.