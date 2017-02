Hannover Der weltgrößte Reisekonzern Tui will seine Spezialreise-Sparte Travelopia an den Finanzinvestor KKR verkaufen. Die am Montag geschlossene Vereinbarung bewerte den Geschäftsbereich mit 325 Millionen Britische Pfund (381 Millionen Euro), teilte der Tui-Konzern am Abend und damit wenige Stunden vor seiner Hauptversammlung in Hannover mit. Die seit vergangenem Mai zum Verkauf stehende Sparte umfasst mehr als 50 Veranstaltermarken, die die Unternehmensspitze um Vorstandschef Fritz Joussen nicht mehr zum Kerngeschäft zählt.