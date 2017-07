BangaloreDer britische Bezahldienst-Anbieter Worldpay hat einem milliardenschweren Übernahmeangebot des US-Kreditkartenspezialisten Vantiv zugestimmt. Großbritanniens Marktführer auf dem Gebiet der Zahlungsabwicklung gab am Mittwoch bekannt, er habe sich mit Vantiv über die Eckpunkte einer Fusion geeinigt. Worldpay-Aktionäre würden bei der 7,7 Milliarden Pfund (umgerechnet 8,7 Milliarden Euro) schweren Transaktion für jede ihrer Aktien 55 Pence in bar und 0,0672 neue Vantiv-Aktien erhalten. Worldpay solle nach der Übernahme von der Londoner Börse genommen werden. Worldpay hatte erst am Dienstag mitgeteilt, Gebote von Vantiv und von der US-Großbank JPMorgan erhalten zu haben.