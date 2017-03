BangaloreDer Ferienwohnungsvermittler Airbnb hat sich in seiner jüngsten Finanzierungsrunde insgesamt eine Milliarde Dollar gesichert. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit ist der Konzern nach Angaben des Senders CNBC mit 31 Milliarden Dollar bewertet. Airbnb ist in 65.000 Städten aktiv und will weiterhin stark wachsen. In unternehmensnahen Kreisen hieß es, im zweiten Halbjahr 2016 sei die Gewinnzone (Ebitda) erreicht worden. Auch im laufenden Jahr werde Airbnb schwarze Zahlen schreiben. Pläne für einen raschen Börsengang gebe es nicht.

Bereits im September hatte Airbnb erklärt, es habe im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde 555 Millionen Dollar eingesammelt. Nach Angaben von Insidern kamen jetzt noch einmal 447,85 Millionen hinzu.