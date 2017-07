Die mehrfach ausgezeichnete Agentur ist gerade mal fünf Jahre alt und betreibt Büros in Berlin, Düsseldorf, Zürich und New York und wurde eben erst vom Fachmagazin „Werben & verkaufen“ zur Agentur des Jahres gekürt. Wie in früheren Fällen – zu WPP gehören in Deutschland unter anderem bereits die Agenturen Scholz & Friends, Ogilvy in Frankfurt und Grey in Düsseldorf – soll das Management an Bord bleiben. Es besteht aus den Gründungspartnern Karen Heumann, Armin Jochum and Michael Trautmann sowie Ulrich Pallas.