In der krisengeschüttelten Energiebranche kehrt das Übernahmefieber zurück: RWE-Chef Rolf Martin Schmitz schloss am Dienstag auf der Bilanz-Pressekonferenz in Essen nicht aus, dass der Versorger seinen Anteil an der Ökostromtochter Innogy von 77 Prozent weiter reduzieren könnte. Er wiederholte frühere Aussagen nicht, wonach RWE auf Dauer die Mehrheit behalten will. Das befeuerte Spekulationen, der französische Versorger Engie könnte an einer Übernahme von Innogy interessiert sein. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte über entsprechende Überlegungen berichtet. Ob es zu einer Offerte komme, sei aber offen. Die RWE-Aktien schossen an der Börse um fast neun Prozent nach oben, Innogy zogen mit einem Plus von fast acht Prozent mit.

RWE hatte Innogy im Oktober an die Börse gebracht. Dort ist die Tochter, zu der die Produktion von Ökostrom, der Betrieb von Strom- und Gasnetzen und der Vertrieb gehören, 18,6 Milliarden Euro wert. "Wir haben einen Aufsichtsratsbeschluss aus Dezember 2015, der uns die Freiheit gibt, bis auf 51 Prozent abzuverkaufen", betonte Schmitz. "Wir sind in regelmäßigen Kontakten zu einer Vielzahl von Marktteilnehmern. Wir überprüfen regelmäßig alle strategischen Optionen, die sich für unser Unternehmen stellen. Das ist es, was wir dazu zu sagen haben." Zu weiteren Berichten, wonach RWE an einer Übernahme des Konkurrenten Uniper interessiert sei, sagte der Manager: "Wir prüfen alle Optionen. Und alle heißt alle."