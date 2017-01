DüsseldorfWenn es um Mark Zuckerberg geht, sind Superlativen das einzig mögliche Stilmittel. Größtes soziales Netzwerk der Welt, erfolgreichster Aufsteiger in die Forbes-Top 10 der Superreichen und dann auch noch einer der generöseste Spender im Silicon Valley. Und so hat auch die mit seiner Ehefrau ins Leben gerufene Chan-Zuckerberg-Initiative das Ziel, alle schweren Krankheiten zu heilen. Ein Plan der Superlative, das passt zum erfolgreichen Jungunternehmer aus dem Silicon Valley. Nun hat die Organisation einen ersten Zukauf getätigt und die Suchmaschine Meta erworben.

Der passt in die Ziele des Milliardär-Pärchens: Meta soll Wissenschaftler dabei unterstützen, neue akademische Studien und Erkenntnisse zu finden, um so ihre eigene Forschung voranzutreiben. Die Plattform will zudem Forschung und Investoren zusammenbringen. Meta verwendet dabei Künstliche Intelligenz, die Millionen von Beiträgen analysiert und die Erkenntnisse vereint. Zudem finde es Muster in der veröffentlichten Literatur, die kein Mensch in diesem Ausmaß alleine erkennen könne, heißt es in einem Facebook-Beitrag der Chan-Zuckerberg-Initiative.