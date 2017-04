Das war nicht untertrieben. Der Friede von Herzogenaurach, er war alles andere als selbstverständlich. Obgleich die Gründerfamilien schon lange nichts mehr zu sagen hatten, blieben Management und Mitarbeiter beider Seiten auf Distanz. So war es fast immer seit Ende der 1940er-Jahre, seit sich die Geschwister Dassler zerstritten.

MünchenEs war der „Weltfriedenstag“ 2009. Nach 60 Jahren erbitterter Rivalität gingen Adidas und Puma erstmals aufeinander zu. Gemeinsam standen an jenem Septembertag Mitarbeiter beider Konzerne auf dem Fußballplatz. In zwei gemischten Teams lieferten sich die Beschäftigten der beiden größten europäischen Turnschuh-Hersteller ein munteres, faires Spiel. Mit dabei auf dem Feld: der damalige Adidas -Boss Herbert Hainer und Jochen Zeitz, der zu jener Zeit Puma führte. Die PR-Strategen zwei Sportausrüster verkündeten einen „historischen Handschlag“.

Um den Ursprung der Auseinandersetzung zwischen Puma-Gründer Rudolf Dassler und Adolf „Adi“ Dassler ranken sich viele Gerüchte. Eigentlich ein Wunder, dass es so lange dauerte, bis der erste Spielfilm des Bruderzwists ins Fernsehen kam. Vor genau einem Jahr, am Karfreitag 2016, hatte RTL den Streit der fränkischen Alphatiere auf den Bildschirm gebracht. Der Streifen beschränkte sich jedoch auf die Zeit zwischen 1924 und 1954.

Die ARD beleuchtet am kommenden Wochenende nun das spannungsreiche Verhältnis der Geschwister über einen längeren Zeitraum, über fünf Jahrzehnte. Der erste Teil des dreistündigen Familiendramas „Die Dasslers – Pioniere, Brüder und Rivalen“ läuft an Karfreitag zur besten Sendezeit nach der Tagesschau, der zweite Teil auf demselben Sendeplatz am Karsamstag.

Der hoch emotionale Zweiteiler beginnt und endet im Jahr 1974 mit den letzten Monaten im Leben von Rudolf Dassler. Im ersten, anderthalbstündigen Part werden die Anfänge der Dassler-Brüder beschrieben, die Aufbau-Jahre der gemeinsamen Schuhfabrik in ihrer fränkischen Heimat Herzogenaurach nach dem Ersten Weltkrieg.

Es folgen die triumphalen Olympischen Spiele 1936, in denen die Brüder den amerikanischen Superstar Jesse Owens gegen den Widerstand der Nazis mit ihren Schuhen ausrüsteten; bis zu dem bitteren Moment, als Rudi zur Wehrmacht eingezogen wird, Adi jedoch die Firma weiter führen darf.



Adidas hat meist die Nase vorn



Der zweite Teil startet mit Rudis Fahnenflucht in den letzten Kriegstagen, erzählt, wie sich brüderlicher Zwist zu einem tiefen Zerwürfnis auswächst. Rudi verdächtigt seinen Bruder, dass er ihn bei der US-Armee angeschwärzt hat. Er wird interniert. Aus dem schon lange vorhandenen, tiefen Misstrauen entwickelt sich gegenseitiger Hass. Es kommt zur Trennung. Adi Dassler gründet Adidas, Rudolf die Firma Puma. Beide Unternehmen entwickeln sich gut, aber Adidas meist ein bisschen besser als Puma. Heute ist die Marke mit den drei Streifen weltweit die Nummer zwei hinter Nike und etwa fünfmal so groß wie Puma.

In den Hauptrollen: Christian Friedel, der Adi Dassler als zurückhaltenden, aber gewieften Tüftler darstellt. Hanno Koffler spielt dessen Bruder Rudi, gibt den Frauenheld, den umtriebigen Geschäftsmann, den Draufgänger.

Fast so wichtig wie die Männer sind in der Dauerfehde die Ehefrauen. Hannah Herzsprung spielt eine selbstbewusste, eigenständige Käthe Dassler, die Gattin von Adi. Ihre Widersacherin ist Friedl Dassler, die Frau an Rudis Seite. Im Film kommt sie als treusorgende Ehefrau daher, gespielt von Alina Levshin. Regie führten Cyrill Boss und Philipp Stennert.

Bis heute sind Adidas und Puma erbitterte Konkurrenten, die um jeden Zentimeter Platz in den Sportgeschäften kämpfen, die sich mitunter sogar vor Gericht zoffen. Noch immer wird jeder neue Schuh des Rivalen von der anderen Straßenseite argwöhnisch betrachtet, werden die Quartalszahlen auf den Fluren der nur wenige Hundert Meter voneinander entfernten Hauptquartiere eingehend analysiert. Dabei sitzt der größte Konkurrent längst jenseits des Atlantiks: Weltmarktführer ist die US-Marke Nike.

Von der persönlichen Gegnerschaft der Dasslers ist heute allerdings nichts mehr zu spüren in den Konzernzentralen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass in den beiden Unternehmen inzwischen seit drei Jahrzehnten familienfremde Manager das Sagen haben. Die derzeitigen Vorstandschefs, bei Adidas der Däne Kasper Rorsted und bei Puma der Norweger Björn Gulden, kennen die Familienfehde nur noch vom Hörensagen. Als Rorsted im Herbst in Herzogenaurach antrat, da dauerte es daher auch nicht lange, und er saß mit Gulden beim Abendessen zusammen.

Trotzdem lohnt es sich, einzuschalten. Zeitzeugen in Herzogenaurach, die Adi und Rudolf Dassler noch persönlich erlebt haben, beurteilen den Zweiteiler ausgesprochen positiv. Auch wenn die Story weitgehend bekannt ist, so hinterlässt sie den Betrachter doch nachdenklich zurück. Einerseits macht es betroffen, wenn sich zwei Brüder und deren Familien fast 30 Jahre lang bekämpfen.