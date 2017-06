WirtschaftsWoche Online: Herr Heinemann, was bezweckt Amazon mit seinem neuen Konzept Prime Wardrobe?

Gerrit Heinemann: Durch die Vereinfachung der Rücksendung trägt Amazon dem Anspruch Rechnung, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Mode ist für Amazon ein wichtiges Geschäftsfeld und deshalb ist es für sie wichtig, in dem Bereich Innovationen zu entwickeln und präsent zu sein. Das sorgt für viel Umsatz – auch in Deutschland. Hier wird die Rolle von Amazon oft unterschätzt. Die machen mit Mode mehr Umsatz als Zalando. Auch deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das Konzept auch nach Deutschland kommt. Das ist ja oft bei neuen Ideen der Fall, die dann erst in den USA ausprobiert werden. Wir werden da noch einiges zu erwarten haben, das ist nur ein Vorbote.