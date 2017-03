San FranciscoDas halbe Internet kam am Dienstag zum Stillstand, und der Grund dafür ist an Peinlichkeit kaum noch zu überbieten. Kein Terrorangriff, keine außerirdischen Cyberhacker oder Cybergangster legten 54 der 100 größten Onlinehändler der Welt lahm. Es war ein gestandener Software-Techniker von Amazons Cloud-Tochter AWS, der offenbar lediglich durch eine kleine, unachtsame Fehleingabe den Ausfall der AWS-Serverinfrastruktur an der Ostküste Amerikas bewirkte. Am Donnerstag entschuldigte sich Amazon ausführlich und hochnotpeinlich für die Vorkommnisse.

Kurz gefasst sollte einfach nur das interne Abrechnungssystem überarbeitet und beschleunigt werden. Dafür wurden ein paar Computer-Server in den Rechenzentren abgeschaltet. Dabei waren aber manuell falsche Parameter in die „bewährte“ Software eingegeben worden, und aus ein paar wurden ein paar zu viele Server. Das setzte eine Kettenreaktion in Gang.