Frankfurt / HongkongGut zwei Jahre nach der Gründung der China Europa International Exchange (Ceinex) soll Qingdao Haier zu den ersten drei „D-Aktien“ gehören, die dort ein Zweitlisting haben, wie vier mit den Plänen vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Damit wird der chinesische Hausgeräte-Riese eines der ersten Aushängeschilder der deutsch-chinesischen Börsenplattform in Frankfurt. Zusammen sollen die drei Pioniere zwischen 1,5 und drei Milliarden Euro frisches Kapital einsammeln. Für Haier nehmen die Ceinex-Träger, die Schanghaier Börse SSE und die Deutsche Börse, allein ein Milliarden-Volumen ins Visier.

Dass chinesische Unternehmen auch außerhalb Chinas gelistet sind, hat Tradition. Das Land will damit Ausländern ermöglichen, in seine Firmen zu investieren. Sie haben zumeist keinen Zugang zu den „A-Aktien“, die an den Börsen in Schanghai oder Shenzen notiert sind. Daher gibt es „H-Aktien“ in der Sonderwirtschaftszone Hongkong, „S-Aktien“ in Singapur und „N-Aktien“ in New York. Nun sollen „D-Aktien“ hinzukommen.