Die ganze Wick-Familie ist krank – Vater, Mutter und die beiden Kinder. In drei Fernsehspots feiert Wick gerade Klischees ab: Vater ist wehleidig, Mutter muss sich um die Kinder kümmern... Aber dann schlafen dank Wick alle ruhig in einem Bett. Ob die Werbung so gut wirkt wie DayMed, VapoRub und MediNait versprechen, zeigt der BrandIndex von YouGov. Außerdem tracken wir in unserem Markenmonitor Imagewerte von rund einem Dutzend anderer Erkältungsmittel.

Keine andere Erkältungsmittelmarke wirbt zurzeit so intensiv wie Wick. Erstaunliche 20 Prozent unserer Befragten geben an, in den vergangenen zwei Wochen Wick-Werbung gesehen zu haben. An Werbung für Aspirin oder Grippostad können sich nur gut halb so viele erinnern. Das spiegelt sich direkt darin wieder, welche Marken von Verbrauchern beim Kauf von rezeptfreien Arzneien in Betracht gezogen würden: 31 Prozent nennen Wick, 21 Prozent Grippostad.