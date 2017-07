LondonNoch während des laufenden Streiks eines Teils des Kabinenpersonals bei British Airways ruft die Gewerkschaft Unite ihre Mitglieder bereits zum nächsten Ausstand auf. Dieser solle am 2. August starten und 14 Tage dauern, teilte Unite am Mittwoch mit. Etliche Unite-Mitglieder streiken bereits seit dem 19. Juli. Der Ausstand verlängert sich damit auf insgesamt vier Wochen. Im Tarifstreit mit British Airways hat das Kabinenpersonal bereits mehrmals in diesem Jahr die Arbeit niedergelegt.