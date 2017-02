FrankfurtEin gutes Weihnachtsgeschäft hat dem Fotokonzern Cewe im vergangenen Jahr zu einem Anstieg des Betriebsgewinns (Ebit) von gut 29 Prozent auf 47 Millionen Euro verholfen. Vor allem Fotobücher, Karten, Kalender und mit eigenen Bildern dekorierte Geschenke kurbelten das Wachstum an, wie das Unternehmen aus dem niedersächsischen Oldenburg am Mittwoch mitteilte. Insgesamt seien 6,2 Millionen Fotobücher produziert worden. Vor allem im letzten Vierteljahr brummt das Geschäft mit den persönlich gestalteten Bildbänden, so dass Cewe im vierten Quartal allein einen operativen Gewinn von knapp 43 Millionen Euro einfuhr.

Um sich über die Fotoproduktion hinaus breiter aufzustellen betreibt Cewe auch Online-Druckereien, bei denen Kunden Geschäftsdrucksachen wie Broschüren, Flyer und Visitenkarten bestellen können. In dieser Sparte hat sich das SDax-Unternehmen 2016 nach eigenen Angaben in die schwarzen Zahlen vorgearbeitet. Details der Geschäftsentwicklung will Cewe am 23. März vorstellen.