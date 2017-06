SchanghaiApril Zhang ist 21 Jahre alt und Studentin in Schanghai. Sie steht für eine neue Generation von Chinesen, die ohne Scham über Sex spricht – und damit über ein Thema, das im Reich der Mitte lange ein Tabu war. „Mit Sicherheit ändert sich die Einstellung. Wir sind zunehmend offen“, sagt Zhang. Eines ist ihr und ihrem Freundeskreis dabei besonders wichtig: der Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten.

Das befeuert in China die Kondom-Industrie, die derzeit so schnell wächst wie kaum in einem anderen Land. Erst in der vergangenen Woche übernahm ein chinesisches Konsortium für 600 Millionen Dollar das weltweit zweitgrößte Kondomgeschäft vom australischen Gesundheitskonzern Ansell mit Top-Marken wie „Jissbon“, das auf Mandarin wie „James Bond“ klingt.