Der Bundeskartellamt hat den Ticketvermarkter CTS Eventim erneut in seine Schranken verwiesen. Nach dem Verbot einer Übernahme der Konzertagentur Four Artists untersagte die Behörde dem Unternehmen nun Exklusiv-Vereinbarungen mit Vorverkaufsstellen und Veranstaltern von Live-Konzerten und Festivals, wie das Bundeskartellamt am Montag mitteilte.

Die Wettbewerbshüter waren seit 2015 dem Verdacht des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung bei CTS nachgegangen. "CTS Eventim ist als Anbieter des mit Abstand größten Ticketsystems in Deutschland marktbeherrschend", erklärte Mundt. Daher unterliege das Unternehmen kartellrechtlich besonderen Pflichten. Der Ticketvermarkter wies diese Einschätzung zurück und sprach von einem "lebhaften Wettbewerb" im Markt für Ticketdienstleistungen, der sich durch viele Markteintritte digitaler Anbieter aus dem In- und Ausland laufend weiter verschärfe. Dieser Entwicklung trage das Bundeskartellamt nicht in ausreichendem Maße Rechnung. CTS strebe deshalb vor den zuständigen Gerichten eine Korrektur des Beschlusses an.