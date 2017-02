LondonDie deutschen Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl setzen ihren Siegeszug in Großbritannien fort. Mit 6,2 Prozent Marktanteil ist Aldi nun erstmals zur fünftgrößten Supermarktkette im Vereinigten Königreich aufgestiegen, wie das Marktforschungsinstitut Kantar Worldpanel mitteilte. Damit rückt der Discounter näher an die „big four“ – die großen vier Supermärkte in Großbritannien – heran.