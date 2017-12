BerlinDer Easyjet-Europachef Thomas Haagensen fordert einem Zeitungsbericht zufolge Investitionen in die Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld. Nicht an allen Airports sei die Infrastruktur so ideal, wie es sich Easyjet wünsche, sagte Haagensen der „Berliner Morgenpost“. Der Billigflieger sei bereits mit der Flughafengesellschaft über mögliche Investitionen im Gespräch.