DüsseldorfEs war ein ungewöhnlicher Anblick auf dem Parkett der Frankfurter Börse: Am 27. Mai 1999 stolzierten dort knapp bekleidete Models herum und verteilten außergewöhnliche Süßigkeiten: in schwarzes Papier gewickelte Busen aus Schokolade. Der Erotik-Konzern Beate Uhse feierte damals seine Erstnotiz. Die zu diesem Zeitpunkt noch lebende Gründerin posierte für Fotos neben dem Bullen vor dem Gebäude. Die Aktie, die es auch als dekorativen Papierausdruck gab, sollte binnen weniger Tage von 13,50 Euro auf über 28 Euro steigen.

Am gestrigen Donnerstag, über 18 Jahre später, notierte die Aktie des Erotik-Händlers gerade mal bei neun Cent. Die Geschäftszahlen, die am heutigen Freitag verspätet präsentiert werden sollten, werden Aktionäre und Anleiheinhaber nicht mehr erfahren. Auch die erhoffte Fortführungsprognose der Wirtschaftsprüfer für den Konzern werden sie nicht bekommen. Die Holding des Konzerns hat beim Amtsgericht Flensburg eine Insolvenz in Eigenregie beantragt. Unterhalb der Holding werde der Betrieb weiterlaufen, teilte ein Unternehmenssprecher dem Handelsblatt mit.