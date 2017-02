Frankfurt Türkei – dieses Ziel fassen die meisten Airline-Chefs zurzeit mit spitzen Fingern an. Die unsichere politische Lage, Terroranschläge und Verhaftungen haben schon 2016 zu einem massiven Einbruch in der Nachfrage nach Reisen dorthin geführt. Ferienfluggesellschaften wie Tuifly oder Condor haben ihr Angebot in die Türkei deshalb auch im kommenden Sommer deutlich eingedampft. Nicht so SunExpress. „Wir erhöhen unsere Kapazität im Sommer gegenüber dem Sommer vergangenen Jahres um 25 Prozent“, sagte Airline-Chef Jens Bischof am Montag in Frankfurt.

Dabei ist sein neues Amt knifflig. SunExpress ist ein mittlerweile 25 Jahre altes Joint-Venture von Lufthansa und Turkish Airlines. Im vergangenen Jahr war es zwischen den beiden Gesellschaftern zu Missstimmungen gekommen – unter anderem wegen Strategiefragen. SunExpress Deutschland fliegt für die Lufthansa-Tochter Eurowings Langstrecken und hatte zu Beginn des vergangenen Jahres Probleme mit zum Teil massiven Verspätungen. Später im Jahr fehlten dann Piloten.

Lufthansa sah die Schuld dafür vor allem auf der türkischen Seite. Kurzzeitig hatte Lufthansa deshalb eine Komplettübernahme von SunExpress und die Integration in Eurowings geprüft. Doch das ist laut Bischof mittlerweile vom Tisch. „Man hat sich bewusst dafür entschieden, das gemixte Modell weiter zu fahren, auf beiden Seiten“, betonte der Airline-Chef mit Blick auf die Joint-Venture-Struktur. Das bedeute aber nicht, dass man nicht noch enger mit Eurowings zusammenarbeiten könne. „Die Anteilseigner loten natürlich immer alle möglichen Optionen aus.“ So sei ein Ausbau der Langstrecke für Eurowings durchaus denkbar.

Bischof selbst möchte sich aber vorerst lieber um sein eigenes Tagesgeschäft kümmern. Da steht Expansion auf der Agenda. Im massiven Ausbau des Angebots in die Türkei sieht Bischof kein Problem. Zum einen habe es Ende vergangenen Jahres aufgrund der Zurückhaltung der Rivalen Kapazitätsengpässe gegeben. „Und da viele Wettbewerber im kommenden Sommer weitere Kapazitäten rausnehmen, sehen wir durchaus eine Chance für uns“, begründet der Airline-Manager seinen Optimismus.

Zudem kann sich SunExpress auf die so genannten ethnischen Verkehre verlassen, Staatsbürger der Türkei etwa, die zu Verwandtenbesuchen in ihre Heimat und wieder zurück nach Deutschland reisen. Hier kommt SunExpress auf einen Marktanteil von 45 Prozent. „Dieses Geschäft ist relativ frei von den üblichen Volatilitäten“, so Bischof.



„Kurzfristig auf andere Strecken umshiften“



Auch in Richtung Ägypten will Bischoff expandieren. Hier plant er eine Verdopplung des Angebots. Nach Bulgarien will er die Kapazität um immerhin noch 19 Prozent erweitern. Und sollte alles anders kommen als geplant, etwa die Nachfrage in der Türkei massiv einbrechen, hat er Plan B bereits in der Schublade liegen: „Wir können kurzfristig auf andere Strecken umshiften. Wir sehen zum Beispiel eine große Nachfrage aus Russland und auch dem Mittleren Osten in die Türkei“, nennt der SunExpress-Chef ein Beispiel. So hat die Airline bereits auf den zuletzt stark gestiegenen Wettbewerb auf den Verbindungen in Richtung Balearen reagiert und hier das Angebot massiv beschnitten.

Mit dieser Strategie, die schon Bischofs Vorgänger Jaan Albrecht verfolgte, ist die Ferien-Fluggesellschaft relativ gut durch das schwierige vergangene Jahr gekommen. In diesem Zeitraum musste der Verkehr zum Beispiel in Richtung Antalya branchenweit Rückgänge um 30 Prozent verkraften, bei SunExpress war es dagegen ein Minus von neun Prozent.

Um das Wachstum abzusichern, hat die Airline 2014 bereits 60 Flugzeuge bestellt, darunter vor allem Boeing 737 – einige davon in der modernisierten MAX-Baureihe.14 dieser Boeings habe man bereits abgenommen, sechs kämen in diesem Jahr neu in die Flotte, so Bischof. Ein Teil dieser Flugzeuge ersetzt allerdings älteres Gerät.