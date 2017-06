 Dyson erwartet Umsatzsprung auf vier Milliarden Euro

Die Sparte sei wegen hoher Entwicklungskosten zwar noch nicht profitabel, „aber auf gutem Wege“, sagte der frühere Procter&Gamble-Manager. Während in England und Australien laut Conze bereits jeder dritte Haushalt mindestens ein Dyson-Gerät wie den Föhn oder einen Staubsauger besitzt, sieht das Unternehmen in Deutschland noch Wachstumsmöglichkeiten.

Im vergangenen Jahr sorgte der englische Technologiekonzern Dyson für Aufsehen, weil er einen neuen Haartrockner zum spektakulären Preis von 399 Euro in die Läden brachte. Der Dsyon-Föhn ist damit der teuerste der Welt. Jetzt sagt Vorstandschef Max Conze, dass das neue Gebläse tatsächlich seine Kunden gefunden hat. „Wir haben bis heute eine Million Föhne verkauft“, sagte Conze der WirtschaftsWoche, „die meisten Kunden sind Privatpersonen.“

Dyson will daher in eigene Läden investieren: „In den kommenden zwölf Monaten wollen wir drei Flaggschiffläden in Deutschland eröffnen“, sagte Conze. Mögliche Standorte sind Berlin, Düsseldorf und München. Das vom Ingenieur James Dyson 1993 gegründete Unternehmen wächst stark.