ZürichDer Nahrungsmittelkonzern Nestlé treibt unter seinem neuen Chef Ulf Mark Schneider den Konzernumbau voran. Der Weltmarktführer beteiligt sich Angaben vom Dienstag zufolge an der in New York angesiedelten Firma Freshly, einem Anbieter von frisch zubereiteten Mahlzeiten. Freshly beliefert derzeit Kunden in 28 Bundesstaaten der USA.

Nestlé ist den Angaben zufolge Hauptinvestor bei der 77 Millionen Dollar schweren Freshly-Finanzierungsrunde. Weitere finanzielle Details wurden nicht genannt. Freshly will mit den Einnahmen den Bau eines neuen Küchen- und Distributionszentrums im kommenden Jahr finanzieren. Die Firma wurde 2015 gegründet und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter.