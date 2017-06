FrankfurtDie Lufthansa und der Fraport-Konzern stehen einem Verhandlungs-Insider zufolge kurz vor der Beilegung ihres Streits über die Gebühren am Frankfurter Flughafen. Die Spitzen beider Unternehmen werden voraussichtlich am Mittwoch eine Abmachung unterzeichnen, sagte eine mit der Sache vertraute Person am Dienstagabend zu Reuters. Demnach würden neue Fluglinien am Frankfurter Airport ebenso viel Rabatt erhalten wie derzeit schon der Billigflieger Ryanair, wovon die Lufthansa-Tochter Eurowings profitieren würde, sagte der Kenner. Die Iren fliegen seit März von dem Drehkreuz und müssen geringere Entgelte zahlen als etwa die Lufthansa. Der Umstand sorgte bei dem Flughafen-Großkunden für viel Ärger. Fraport und Lufthansa wollten sich dazu nicht äußern.