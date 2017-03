AthenDie EU-Kommission hat den Weg für die Privatisierung von 14 griechischen Regionalflughäfen freigemacht. Sie stimmte am Freitag zu, dass die Flughäfen für eine Konzessionsgebühr von 1,23 Milliarden Euro über einen Zeitraum von 40 Jahren an den deutschen Flughafenbetreiber Fraport AG und seinen griechischen Partner Copelouzos Group übergehen. Nun liege es in den Händen der griechischen Regierung, das Geschäft endgültig zu besiegeln, hieß es.

Die Übernahme der Flughäfen spielt eine wichtige Rolle für das Rettungsprogramm des hoch verschuldeten und technisch bankrotten Euro-Landes. Im Gegenzug für das derzeit laufende dritte Kreditpaket über 86 Milliarden Euro musste sich Athen zu Reformen und Sparmaßnahmen, aber auch zu Verkäufen von Staatsbesitz verpflichten.