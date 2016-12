Bild vergrößern Ein Arbeiter entfernt den Schriftzug "Gerry Weber" an einer Filiale in Berlin: Der Modekonzern trennt sich jetzt von einer großen Immobilie mit vielen Showrooms in Düsseldorf. dpa Bild:

Der westfälische Modekonzern trennt sich von einer großen Immobilie in Düsseldorf. So will Gerry Weber seinen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr retten und das schwache Geschäft in den letzten Monaten ausgleichen.