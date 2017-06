TorontoDer nordamerikanische Kaufhof-Eigner Hudson's Bay will nach einem überraschend hohen Verlust rund 2000 Stellen in Nordamerika streichen. Dadurch sollten pro Jahr umgerechnet rund 230 Millionen Euro eingespart werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Im abgelaufenen Quartal hatte Hudson's seinen Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 221 Millionen kanadischen Dollar (rund 145 Millionen Euro) mehr als verdoppelt. Der Einzelhandelsumsatz sank um drei Prozent auf umgerechnet 2,11 Milliarden Euro.