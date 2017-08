DüsseldorfDer nordamerikanische Kaufhof-Mutterkonzern Hudson's Bay leistet eine Treueschwur für seine deutsche Tochter. „Unser Bekenntnis zum deutschen Markt und zu unseren Investitionen in ganz Europa ist stärker denn je“, erklärte HBC-Chef Jerry Storch am Mittwoch und reagierte damit auf Forderungen des aktivistischen Investors Land and Buildings, sich von Immobilien und vom Europa-Geschäft um Kaufhof zu trennen.

„Wir halten die Versprechen, die wir bei unserem Markteintritt in Europa gemacht haben“, betonte Storch. Dazu gehörten auch Investitionen in die Warenhauskette. In den nächsten fünf bis sieben Jahren werde HBC eine Milliarde Euro in das deutsche Geschäft stecken. Land and Buildings hatte gefordert, HBC müsse sich von Immobilien und dem Europa-Geschäft trennen und die Einnahmen unter den Aktionären verteilen.