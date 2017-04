DüsseldorfDer nordamerikanische Kaufhof-Eigner Hudson's Bay setzt auf rasantes Wachstum in Europa. HBC Europe solle in den nächsten 24 Monaten den Umsatz um 20 Prozent steigern, sagte Verwaltungsratschef Richard Baker am Freitag in Düsseldorf. Dabei sollen auch Neueröffnungen von Geschäften in Deutschland und den Niederlanden helfen.

Der Profit soll laut HBC-Chef Jerry Storch noch schneller steigen. Allein 2017 wolle HBC rund 400 Millionen Euro in Europa investieren. HBC denke zudem nicht an einen Verkauf von Kaufhof – entsprechende Gerüchte seien „absurd“, betonte Storch. Auch wolle HBC den Großteil der Kaufhaus-Immobilien in Deutschland behalten: „Wir lieben unsere Immobilien“, sagte Baker.