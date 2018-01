Stockholm Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist tot. Der 91-Jährige sei am Samstag in seinem Haus in Smaland gestorben, teilte der Konzern am Sonntag mit. Ikea ist im Möbelhandel weltweit die Nummer eins und vor allem für seine Möbelhäuser am Stadtrand und Produkte bekannt, die meist von den Kunden zusammengebaut werden müssen.