 Ebay kurbelt mit neuen Websites Umsatz an

Ebay hat nach der Neugestaltung seiner Websites mehr Kunden angelockt und seinen Umsatz im wegen des Weihnachtsgeschäfts wichtigen vierten Quartal gesteigert. Auch mit einfacheren Zahlungsmodalitäten stemmt sich der Internetkonzern aus Kalifornien gegen den Konkurrenten Amazon.

Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,1 Prozent auf 2,61 Milliarden Dollar gestiegen, teilte Ebay am Mittwoch mit. Das in San Jose ansässige Unternehmen verbuchte allerdings wegen der US-Steuerreform einen Quartalsverlust von 2,6 Milliarden Dollar. Hier schlug eine Steuerforderung in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar zu Buche. Bereinigt um diesen Sondereffekt verdiente Ebay 59 Cent je Aktie.