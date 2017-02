New YorkDie Umsätze des US-Einzelhändlers J.C. Penney gehen weiter zurück. Im abgelaufenen Geschäftsquartal gab es ein Minus von 0,9 Prozent auf rund vier Milliarden Dollar. Das Management kündigte die Schließung von 130 bis 140 Filialen an, was 13 bis 14 Prozent des gesamten Filialnetzes und fünf Prozent des Konzernumsatzes entspricht.